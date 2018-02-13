Светлана Анненко - одна из жителей Мозырского района, получивших субсидию на организацию предпринимательской деятельности

Светлана Анненко - одна из 28 жителей Мозырского района, получивших в статусе безработных субсидию на организацию предпринимательской деятельности в 2017 году. Открыть Светлане свою фирму помогли в центре занятости управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома.

Химчистка, ароматизация салонов автомобилей, паровая чистка дисков - виды работ, которые оказывает фирма Светланы в Мозыре. Субсидия покрыла расходы на закупку части оборудования, а также бытовой химии, рабочей одежды, расходников, щеток.

Предприниматель планирует дальнейшее расширение бизнеса. В ближайшей перспективе - открытие сервиса по кузовному ремонту автомобилей. Уже выбрано помещение, оборудование. В новом сервисном центре будут созданы три рабочих места.

На снимке: предприниматель из Мозыря, автоледи Светлана Анненко.