В Брестском районе открыли мемориальную доску памяти офицера-афганца Юрия Харитончика

15 февраля на территории средней школы в деревне Клейники Брестского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски офицеру-афганцу кавалеру ордена Красной Звезды Юрию Харитончику. Почтить память пришли родственники, ученики школы и жители деревни. 2 апреля 1986 года старший летенант Юрий Харитончик принимал участие в инженерном обеспечении боевых действий разведывательных подразделений у города Чарикар в Афганистане. При выполнении задания обнаружил и обезвредил семь противотанковых мин и управляемый узел заграждений. В перестрелке с противником, пытавшимся помешать саперам в выполнении работы, получил смертельное ранение.

На снимке: во время открытия мемориальной доски Юрию Харитончику.