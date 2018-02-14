Центр ипотечного кредитования БПС-Сбербанка открылся в Минске

14 февраля в Минске по ул. Свердлова, 24 открылся центр ипотечного кредитования БПС-Сбербанка, в котором в течение одного дня можно получить жилищный кредит, совершить сделку и зарегистрировать объект недвижимости в Минске и Минском районе. Центр работает по принципу одного окна: в одном месте клиенту предоставят заемные ресурсы, подготовят документы и оформят сделку, организовано рабочее место государственного регистратора Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Приоритетное направление - предоставление населению кредитов с господдержкой по адресному субсидированию в жилищном строительстве по указу №240.

На снимке: заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время посещения центра ипотечного кредитования.