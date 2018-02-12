Центр ткачества открылся в Буда-Кошелевском районе

Центр ткачества открылся в Гусевицком сельском доме культуры Буда-Кошелевского района.

В отремонтированных помещениях сельского дома культуры посетителей готовы встретить мастерская по реставрации и изготовлению ткацких станков, мастерская по ткачеству, методический кабинет. Здесь представлены как специально закупленные ткацкие станки для взрослых и детей, так и переданные в центр местными жителями, а также созданные современными мастерами.

Открытие центра ткачества - одно из мероприятий воплощения местной инициативы "Возродим рушник вместе" проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН. Реализация инициативы ведется на средства международной технической помощи и местного софинансирования.

На снимке: руководитель центра ткачества Виталий Карпинский.