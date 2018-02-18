Участки для голосования на местных выборах открылись в Беларуси

Участки для голосования на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва открылись в Беларуси.

Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие - по служебному удостоверению, студенты - по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

На снимке: семья Еремовых на участке для голосования №58 г.Могилева.