В Беларуси создали установку для повышения эффективности газотранспортных систем

Природный газ в Беларуси используется практически повсеместно, потому вопросы энергосбережения при его доставке потребителю особенно актуальны. Белорусские разработчики из компании-резидента технопарка БНТУ "Политехник" создали энергосберегающую установку, которая использует перепады давления газа в газотранспортной системе для производства электроэнергии. Этот проект вошел в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

На снимке: ведущие инженеры Алексей Чертович и Петр Грушев.