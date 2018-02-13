В Бресте продолжается строительство Западного обхода

Завершение строительства моста и сдача его в эксплуатацию планируется к празднику тысячелетия города Бреста в 2019 году. Итоговая протяженность моста составит 2,5 км. Уже закончено строительство 19 опор, идет монтаж балок между опорами. Со стороны жилого сектора по ул. Поплавского ведутся работы по вбиванию буронабивных свай, по ул. Брестских дивизий монтируется опалубка кольцевой развязки над железнодорожными путями.

Строительство Западного обхода Бреста ведется в соответствии с указом главы государства в два этапа. В 2014 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс - мост через реку Мухавец. Западный обход позволит оптимизировать транспортные потоки между левым и правым берегом реки Мухавец. В перспективе магистраль соединит автодороги Р17 Брест - граница Украины и М1 Брест - Минск - граница России, а также международные автомобильные пограничные пункты пропуска "Брест-Тересполь" и "Козловичи-Кукурыки".

На снимке: опалубка фрагмента кольцевой развязки над железнодорожными путями.