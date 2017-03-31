В Бресте прошел областной этап конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее"

31 марта в Бресте прошел областной этап республиканского конкурса "Студенты. Безопасность. Будущее" по основам безопасности жизнедеятельности, который организовали Брестское областное управление МЧС при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи и управления образования Брестского облисполкома. Студенты показали уверенные знания и продемонстрировали сформированные навыки по оказанию первой помощи пострадавшим. В конкурсе участвовали студенты четырех вузов Брестской области: Полесского государственного университета, Брестского государственного технического университета, Брестского государственного университета им. Пушкина и Барановичского государственного университета.

На снимке: во время конкурса.