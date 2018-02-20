Брестский театр кукол подготовил премьеру экспериментального спектакля "Мой папа - птиц"

В Брестском театре кукол 20 февраля состоялся генеральный просмотр и сдача худсовету экспериментального спектакля "Мой папа - птиц".

Новая постановка брестских кукольников создана по одноименной повести современного британского писателя Дэвида Алмонда и посвящается тем, кто верит в свою мечту и хочет научиться летать. Это трогательная история о взаимоотношениях девочки Лиззи и ее непутевого, на первый взгляд, отца, возомнившего себя "человекоптицей", который готовится к участию во Всемирном конкурсе летунов. Авторами постановки являются лауреаты Национальной театральной премии и театральной премии России "Золотая маска" главный режиссер Брестского театра кукол Александр Янушкевич и главный художник Белорусского государственного театра кукол Татьяна Нерсисян.

На снимке: во время спектакля.