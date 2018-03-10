В художественном музее Брестской крепости открылась выставка живописи двух художниц "WoMEN"

Авторами дебютной экспозиции выступили художницы Мария Кучиц и Юлия Яконюк. Экспозицию можно смело назвать женской, так как в основу концепции легли женские образы, мысли, фантазии. В первую очередь авторы в своих работах делятся своими переживаниями, и через призму художественных техник раскрыли женские взгляды на мир и женскую чувственность. В экспозицию включены работы различных жанров: пейзаж, натюрморт, портреты в стиле спонтанного реализма. Выставка продлится 10.03.2018 по 03.04.2018.

На снимке: во время выставки