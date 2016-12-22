Лауреатов городского конкурса "Лучший атлет столицы" наградили в Минске

Лауреатов городского конкурса "Лучший атлет столицы" 22 декабря наградили в Минске. По итогам нынешнего года в символическую десятку спортсменов вошли Александр Волчецкий (гребля), Екатерина Галкина (художественная гимнастика), Александра Герасименя (плавание), Андрей Казусенок (самбо), Василиса Марзалюк (борьба), Владимир Самсонов (настольный теннис), Надежда Скардино (биатлон), Глеб Солодуха (гребля), Мелитина Станюта (художественная гимнастика) и Илья Чергейко (пулевая стрельба).

Представительство Национального олимпийского комитета Беларуси в Минске совместно с управлением спорта и туризма Мингорисполкома также чествовало спортсменов и тренеров по итогам участия в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На снимке: лауреаты городского конкурса "Лучший атлет столицы".