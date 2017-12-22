В Минске расписали елочные шары для детдомов

Мотивы слуцких поясов, снеговики, снежинки и Дед Мороз - в Минске расписали новогодние шары для воспитанников детских домов. Мероприятие в рамках республиканской акции "Наши дети" прошло 22 декабря в музее-фабрике елочных игрушек, недавно открывшемся в ТЦ Galleria. В мероприятии приняли участие руководители республиканских и местных органов власти, представители министерств связи и информатизации, образования, РУП "Белпочта", кондитерской фабрики "Коммунарка", молодые художники. Десятки праздничных шаров, расписанных вручную посетителями музея-фабрики игрушек, в виде посылок-сюрпризов будут доставлены адресатам - ребятам из детских домов, детям с ограниченными возможностями.

На снимке: глава администрации Центрального района Игорь Бузовский во время акции.