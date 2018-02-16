В Могилеве открыли бассейн в детском саду №117

16 февраля в микрорайоне Казимировка Могилева прошла церемония открытия бассейна в детском саду №117. В этот день здесь началась спартакиада для дошколят, в которой принимают участие воспитанники детских садов микрорайонов Спутник и Казимировка.

Новый социальный объект построен в Могилеве в течение 2017 года, первая очередь введена в строй 14 декабря. Он рассчитан на 240 мест, здесь занимаются 13 детских групп, в том числе одна санаторная. Ее посещают по заключению медиков дети с ослабленным иммунитетом и частыми простудными заболеваниями.

На снимке: новый бассейн.