В Новогрудском ЛТП помогают избавиться от зависимости и получить специальность

В Новогрудский ЛТП №5 в основном направляются из Гродненской, Витебской и Минской областей. Большинство клиентов ЛТП составляют те, кого в обычной жизни принято называть алкоголиками и дебоширами. Судебное решение о направлении в ЛТП выносится как минимум после трех приводов в милицию и проигнорированного предупреждения о возможном направлении в профилакторий от участкового.

В ЛТП трудятся все. Часть людей задействована на хозяйственных работах. Большинство трудится на производственной базе, где выпускают поддоны, катушки для кабеля и другие изделия из дерева. Желающим работать идут навстречу, помогают найти себя в жизни. Некоторые из попавших в ЛТП утратили трудовые навыки, а кто-то так и не удосужился получить профессию или образование. Исправить ситуацию можно на месте: в лечебно-трудовом профилактории несколько лет назад был создан филиал Новогрудского государственного сельскохозяйственного лицея. В настоящее время здесь обучаются около 150 человек, а всего филиал выпустил более 1 тыс. специалистов.

На снимке: 39-летний Игорь из Гродно делает заготовки в цехе ЛТП.