Детский сад будущего представили в Минске

Детский сад будущего построили в микрорайоне Новая Боровая под Минском. 19 февраля журналистам и жителям представили инновационный проект.

Здание отличает необычный дизайн, яркий фасад с разноцветными кругами и современная инфраструктура, где нашли отражение идеи, подсказанные детьми.

Проект в рамках государственно-частного партнерства реализовала компания "А-100 Девелопмент". Детский сад в ближайшее время будет передан на баланс Минского райисполкома и сможет принять первых воспитанников. Объем инвестиций в объект оценивается в сумму около $3 млн.

На снимке: в детском саду.