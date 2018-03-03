В спорткомплексе "Раубичи" открылись республиканские соревнования "Снежный снайпер"

В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер", в котором принимают участие 168 юных биатлонистов.

Организаторами соревнований выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполком и Миноблисполком.

На снимке: во время соревнований.