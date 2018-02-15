Внеплановые поисковые работы проходят в Гродно на месте обнаружения останков бойцов Красной армии

Внеплановые поисковые работы проходят в Гродно на месте обнаружения останков бойцов Красной армии.

Останки солдат, предположительно времен Великой Отечественной войны, были найдены 11 февраля при проведении земляных работ на строительстве нового торгово-развлекательного центра по проспекту Янки Купалы в Гродно. Обнаружившие находку строители сообщили об этом в правоохранительные органы. Для проведения внеплановых поисковых работ в Гродно направили специалистов 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

На снимке: поисковые работы на месте обнаружения останков.