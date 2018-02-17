Выставка к 260-летию со дня рождения Юлиана Урсына Немцевича открылась в Брестском районе

В историко-мемориальном комплексе "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки Брестского района открылась выставка "Генерал Тадеуш Костюшко и его секретарь Юлиан Урсын Немцевич".

Экспозицию приурочили к 260-летию со дня рождения Юлиана Урсына Немцевича. Экспонаты выставки представлены из коллекции польского историка, публициста, краеведа Шчэпана Калиновского: издания и материалы XIX и XX веков, фотографии, картины, книги, предметы нумизматики.

На снимке: выступает польский историк, публицист, краевед Шчэпан Калиновский.