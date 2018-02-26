Завершившаяся зимняя Олимпиада значительно увеличила число туристов в Республику Корея

Завершившаяся зимняя Олимпиада в Пхенчхане значительно увеличила число туристов в Республику Корея. Любители спорта не только активно посещали олимпийские объекты, но и знакомились с традициями и культурой страны. Наиболее популярными направлениями являлись во время Олимпиады знакомство с корейской кухней, бытом населения, природными парками на берегу Японского моря. Более 60% туристов прибыло из Китая и Японии. Значительную часть составили граждане США и Европейского союза. Ожидается, что в 2018 году Республику Корея посетят более 20 млн иностранных туристов.

На снимке: в музее-парке "Ojukheon Municipal Museum" в Канныне.