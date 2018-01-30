Актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и ЕС обсудили Макей и Хан

30 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и Европейского союза обсуждались на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и Европейского комиссара по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил важность визита Йоханнеса Хана в Беларусь для развития белорусско-европейских взаимоотношений, выразив надежду на их дальнейшую активизацию.

В свою очередь Йоханнес Хан констатировал наличие потенциала в отношениях Беларуси и ЕС, в том числе в экономическом плане. По его словам, визит даст возможность обсудить ряд моментов, представляющих взаимный интерес.

Йоханнес Хан сегодня прибыл с визитом в Беларусь. Планируются его встречи на различных уровнях, в том числе с руководством правительства, во время которых будут обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС. Речь пойдет о перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействии в сфере международной технической помощи. Кроме того, будет обсуждаться укрепление политического диалога по линии Беларусь - ЕС, предстоит обсудить и другие аспекты взаимоотношений, которые представляют взаимный интерес.

По информации представительства ЕС, стороны также обсудят конкретные задачи, согласованные на саммите "Восточного партнерства", и углубление отношений между ЕС и Беларусью. Это будет отражено в новых Приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, которые будут определять дальнейшее сотрудничество в ближайшие годы.-0-

Фото Оксаны Манчук

Макей рассчитывает выйти на подписание Приоритетов партнерства Беларуси и ЕС в ближайшее время "Мы обсуждали процесс переговоров о так называемых Приоритетах партнерства с ЕС, которые станут дорожной картой наших отношений до 2020 года по четырем направлениям", - отметил Владимир Макей.

Макей: Беларусь и ЕС придут к подписанию соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии "Убежден, что мы найдем развязку тех вопросов, которые пока остаются на повестке дня, и по мере дальнейшего прогресса в развитии отношений мы придем к необходимости подписания соглашений", - отметил Владимир Макей.