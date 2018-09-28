Альтернативы минским соглашениям не существует - Кучма

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина должна дорожить минским форматом переговоров относительно урегулирования ситуации в Донбассе, а не рассматривать какие-то другие, в том числе будапештский. Такое мнение выразил второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма, сообщает ТАСС.

Леонид Кучма раскритиковал предложения некоторых политиков о проведении переговоров в "будапештском формате" (Россия, США, Великобритания, Украина). "Неужели сегодня кто-то может подумать, что Трамп туда (в переговоры) войдет или Тереза Мэй? Они же подписанты будапештского меморандума. Если (нормандская) "четверка" не собирается с октября 2016 года, то их вообще не соберешь", - полагает Леонид Кучма.

Он подчеркнул, что надо "пользоваться тем, что есть, и дорожить этим, а не строить замки, которые мы не способны построить".

Ранее стало известно, что Леонид Кучма решил уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны. Объясняя этот шаг, он сообщил, что такое решение принял для себя давно. "(На протяжении) более четырех лет до ста поездок в Минск, а каждая встреча - гора проблем", - заявил Леонид Кучма. По его словам, встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего в физическом плане.-0-