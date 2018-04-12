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Андрейченко: деятельность МПА СНГ по наблюдению за выборами требует развития

Политика 12.04.2018 | 20:25
Во время встречи. Фото Палаты представителей
Во время встречи. Фото Палаты представителей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность МПА СНГ в области наблюдения за выборами требует развития. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече в Санкт-Петербурге с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

"Ведущую роль в этом играют такие институты, как Венецианская комиссия, БДИПЧ ОБСЕ, которые все время диктуют какие-то позиции. В то же время есть Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ, который также занимается этими вопросами. И если есть спецпредставители ПАСЕ, ОБСЕ, то мог бы быть и представитель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, чьи заключения также могли бы быть не менее значимы", - считает спикер.

На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях дальнейшего совершенствования работы МПА СНГ, адаптации ее к современным реалиям с учетом оценок и установок, данных главами государств, и ожиданий народов стран Содружества. По мнению Владимира Андрейченко, деятельность МПА СНГ по подготовке и принятию модельных законов будет эффективной только в том случае, если их нормы будут находить реальное применение в национальных законодательствах.

МПА СНГ разработала и приняла около 400 документов. "Но далеко не все они оказались востребованы. Председатель Палаты представителей полагает, что еще при планировании подготовки модельных законов нужно исходить из актуальных задач, которые стоят перед странами СНГ. В этих целях необходимо проанализировать, насколько эффективно используются нормы модельных законов, имплементированных в национальные законодательства", - добавили в пресс-службе.

Говоря о взаимодействии МПА СНГ с другими межпарламентскими организациями, Владимир Андрейченко отметил, что эта работа должна быть направлена не только на продвижение и защиту интересов всей организации, но и каждого ее члена в отдельности. Эффективность совместной работы будет тем выше, чем больше о ней будут знать граждане, считает спикер. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о совершенствовании работы по информированию о деятельности МПА СНГ, ее конкретных результатах и возможностях их использования для решения насущных проблем и задач.

Как сообщалось, белорусская парламентская делегация 12-13 апреля участвует в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге. Сегодня состоялись заседания Совета МПА СНГ, Совета ПА ОДКБ, объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Советом МПА СНГ рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Межпарламентской ассамблеи, подведены итоги ее работы в 2017 году и обсуждены планы на предстоящий период.

На заседании Совета ПА ОДКБ обсуждены итоги минской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка в зоне ответственности организации и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности на современном этапе. Члены совета заслушали информацию о приоритетах председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году, о работе по имплементации норм модельных законов и рекомендаций в национальные законодательства стран ОДКБ, принятых ПА ОДКБ в 2014-2016 годах, и планах по дальнейшему сближению и гармонизации законодательств государств, входящих в организацию. Кроме того, обсуждены основные результаты и перспективы взаимодействия парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.-0-

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Владимир Андрейченко подчеркнул, что для белорусских парламентариев по-прежнему актуальна тема сближения законодательств двух стран в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования.

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Теги
Андрейченко, Беларусь, встречи, выборы, наблюдатели, Россия, СНГ
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