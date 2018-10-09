Андрейченко отмечает ложность стереотипа о несовместимости Востока и Запада

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко выступил на третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии, который проходит в турецком городе Анталья. Спикер проинформировал о внешнеполитических принципах и инициативах Беларуси, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

"К сожалению, за прошедшие годы мир не стал лучше. Со времени окончания холодной войны мировая безопасность еще ни разу не переживала столь серьезного системного кризиса. Ведущие игроки явно не готовы к поиску компромиссов. Вооруженные конфликты, информационные войны, очевидная неэффективность миграционной политики - яркое тому свидетельство. Более того, сегодня мы боремся с последствиями и не затрагиваем коренных причин, порождающих все эти явления. Ставка на силу в решении международных проблем, ложный стереотип несовместимости Востока и Запада и, как следствие, блоковое мышление в корне подрывают доверие между государствами. Для нас абсолютно очевидно, что только взаимодействие и поиск точек соприкосновения способны разрушить искусственно созданные барьеры. Необходимо как можно скорее придать импульс диалогу по вопросам безопасности, выработать комплекс мер по восстановлению взаимного доверия и сотрудничества. Именно на это нацелена инициатива главы белорусского государства о перезапуске Хельсинкского процесса", - заявил Владимир Андрейченко.

Он добавил, что речь не идет о пересмотре принципов Хельсинкского заключительного акта, а о том, чтобы взглянуть на мир с учетом новых вызовов, роста напряженности и гонки вооружений. "Следует начать дискуссию, которая позволила бы определить наиболее острые проблемы, чтобы совместно приступить к их решению. Эту работу нужно вести во всех возможных форматах и на всех уровнях. Беларусь, являясь донором региональной безопасности, может предоставить площадку для такого рода мероприятий", - отметил спикер.

В основе безопасности, социальной стабильности лежит прежде всего экономическое сотрудничество, сопряжение различных интеграционных процессов и проектов. Владимир Андрейченко в частности высказался за диалог между ЕАЭС и ЕС, другими региональными организациями, расширение взаимодействия, особенно в таких сферах, как транспортно-логистическое сотрудничество, таможенное оформление, техническое регулирование, упрощение торговли. Безусловный интерес белорусской стороны также вызывает реализация масштабной инициативы экономического пояса Шелкового пути.

Владимир Андрейченко рассказал, что весной следующего года белорусские депутаты проведут международную конференцию Группы поддержки Шелкового пути, созданной в рамках ПА ОБСЕ, и пригласил коллег присоединиться к деятельности группы.

Председатель Палаты представителей также отметил, что Беларусь благодаря своему географическому расположению, промышленному, транспортно-логистическому потенциалу и условиям ведения бизнеса играет роль естественного связующего звена между Европой и Азией. Он рассказал о некоторых достижениях страны, в том числе в сельском хозяйстве, промышленном производстве, работе по продвижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"В Беларуси нынешний год проходит под знаком малой родины. Смысл этой акции в том, чтобы сохранить уникальность мест, где мы родились и выросли, сделать их более уютными, раскрыть их конкурентные экономические преимущества. В Беларуси установлен 30-дневный безвизовый режим для граждан более 70 стран мира. И мы приглашаем своих коллег-парламентариев посетить нашу страну, где, я уверен, вы приобретете много новых друзей и надежных партнеров", - сказал Владимир Андрейченко.-0-