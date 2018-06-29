Андрейченко отмечает позитивные подвижки на евровекторе парламентского сотрудничества

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отмечает позитивные подвижки на европейском векторе парламентского сотрудничества. Об этом спикер заявил сегодня на закрытии весенней сессии Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, продвижение по этому пути сопровождается дискуссией о правах человека. "Но регулярные контакты с коллегами из Парламентской ассамблеи Совета Европы позволяют нам шаг за шагом повышать уровень взаимопонимания. Важно, что этот диалог ведется не только в Страсбурге. Посещая Минск и регионы Беларуси, общаясь с людьми, европейские политики могут воочию убедиться, что эволюционный путь преобразований - это принципиальный выбор белорусского народа", - подчеркнул спикер.

Он обратил внимание, что в своих отношениях с европейскими коллегами Беларусь начинает постепенно нащупывать твердую экономическую почву. Предложение Беларуси сделать сферу цифровой экономики приоритетом "Восточного партнерства" вызвало большой интерес в политических, экспертных и деловых кругах не только стран - участниц этой инициативы ЕС, но и других государств Европы.

"Мы можем и должны способствовать успешному продвижению этого проекта. И прежде всего следует повысить результативность работы на уровне парламентских групп дружбы", - считает спикер.

Так, белорусские депутаты достаточно неплохо контактируют со своими румынскими коллегами. В следующем году Румыния займет пост председателя Совета Европейского союза. В этом качестве она намерена уделять большое внимание восточным партнерам. При этом особый акцент планируется сделать именно на цифровой экономике. "А это значит, что уже сегодня белорусско-румынская группа должна иметь четкое представление о стратегии своего будущего взаимодействия", - убежден Владимир Андрейченко.

Еще одна задача - активизировать деятельность по линии международных парламентских структур, тем более что в межсессионный период именно в эту сферу сместится центр тяжести работы парламентариев. Вскоре в Берлине стартует 27-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где вопросу развития цифровой экономики также планируется уделить самое серьезное внимание. Беларусь инициирует рассмотрение соответствующей резолюции.-0-