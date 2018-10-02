Андрейченко отмечает возрастающее внимание к белорусским инициативам в международных парламентских структурах

2 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Внимание к белорусским инициативам в международных и региональных парламентских структурах возрастает. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Внося серьезный вклад в укрепление международной стабильности, Беларусь обладает и целым рядом преимуществ с точки зрения ведения совместного бизнеса. "В этом убеждается все большее число зарубежных парламентариев, посетивших Беларусь в последнее время, - отметил Владимир Андрейченко. - Результатом взаимодействия стали заметное расширение двусторонних связей и возросшее внимание к белорусским инициативам в международных и региональных парламентских структурах".

"Мы приветствуем интерес к Беларуси и готовность развивать с нами политический диалог. Но убеждены, что настало время более решительно ориентировать его на достижение взаимовыгодного экономического эффекта", - сказал председатель Палаты представителей. В этом плане парламентская дипломатия представляет собой достаточно мощный ресурс. В качестве примера Владимир Андрейченко привел тот факт, что в середине сентября в Минске были подписаны контракты на поставку в Судан 17 зернохранилищ на сумму 60 млн евро. Он обратил внимание, что это стало прямым результатом прошлогоднего визита белорусской парламентской делегации в эту страну.

Парламентарии продолжат наращивать динамику двусторонних контактов. Беларусь планируют посетить руководители парламентов Казахстана и Египта. Готовятся визиты белорусских законодателей в Германию, Канаду и Китай. "Нам есть что предложить друг другу, просто надо более настойчиво искать точки приложения совместных усилий. В этих целях следует шире использовать возможности многосторонних диалоговых площадок", - считает спикер. Этой осенью, например, пройдут очередные мероприятия парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии и 139-я Ассамблея Межпарламентского союза. По словам Владимира Андрейченко, во время своего участия в этих форумах белорусские парламентарии готовы обсуждать любые темы по самому широкому спектру торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных отношений. Национальное собрание также приветствует инициативы, направленные на расширение контактов с представителями дипмиссий, аккредитованных в Минске. Парламентарии готовы делиться своим опытом и воспринимать лучшие зарубежные наработки.

Владимир Андрейченко добавил, что ряд важных задач во время осенней сессии предстоит решить и в Парламентском собрании Союза Беларуси и России. "Прежде всего здесь надо сосредоточиться на вопросах реализации согласованной промышленной политики, подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2019 год и проведении V Форума регионов Беларуси и России", - проинформировал спикер.

Не менее серьезную работу планируется провести по линии парламентских структур СНГ и ОДКБ. Владимир Андрейченко убежден, что депутатам следует активнее подключиться к усилиям правительства по определению новых точек сопряжения СНГ с другими евразийскими интеграционными проектами, в первую очередь с экономическим поясом Шелкового пути. -0-