Андрейченко: парламентарии имеют серьезные возможности для расширения контактов на европейском векторе

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии имеют серьезные возможности для расширения контактов на европейском векторе. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Наращивание экономического сотрудничества лежит в основе международной деятельности депутатского корпуса. "После проведения в Минске сессии парламентских структур ОБСЕ и ЦЕИ у нас появляется серьезные возможности для расширения взаимовыгодных контактов на европейском векторе", - подчеркнул спикер.

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