Андрейченко поручил парламентариям уделить особое внимание корректировке Налогового кодекса

31 января, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на заседании ее совета поручил парламентариям уделить особое внимание корректировке Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что "особое внимание надо уделить комплексной корректировке Налогового кодекса". "Он должен быть понятен людям, бизнесу, создавать реальные условия для развития делового потенциала, предусматривать эффективные механизмы стимулирования граждан работать в соответствии с законом, а не в обход его", - сказал председатель Палаты представителей.

На заседании совета Палаты представителей рассматривался примерный график подготовки вопросов к весенней сессии. Уже сегодня на рассмотрении в Палате представителей находится 40 законопроектов, 29 из них включены в график. Владимир Андрейченко отметил, что в этом году парламентариям предстоит большая работа по реализации решений главы государства по развитию цифровых технологий, деловой активности предпринимательства. Парламентариям предстоит рассмотреть поправки в Гражданский кодекс, закон о хозобществах. Кроме того, необходимо завершить работу над депутатскими законопроектами по вопросам инвестиций и приватизации, над совершенствованием законодательства о государственно-частном партнерстве.

Владимир Андрейченко отметил, что парламентариям необходимо максимально просчитать возможные последствия предлагаемых нововведений, оценивая их сквозь призму жизни обычного человека.

Председатель Палаты представителей напомнил, что перед парламентариями стоит еще одна важная задача по работе с населением в округах. Ее актуальность возрастает в свете того, что 18 февраля в Беларуси пройдут выборы в местные Советы депутатов. Владимир Андрейченко поручил парламентариям искать новые формы работы с избирателями, молодежью, общественными объединениями, активнее использовать социальные сети.-0-