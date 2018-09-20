Андрейченко примет участие в торжествах по случаю столетия парламента Азербайджана

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию столетия парламента Азербайджана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На торжества, которые пройдут в Баку 20-22 сентября, Владимир Андрейченко приглашен азербайджанской стороной. "Запланировано выступление спикера, а также встреча с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым", - проинформировали в пресс-службе.

В праздничных мероприятиях примут участие парламентарии из более чем 30 иностранных государств, а также представители международных парламентских организаций.-0-