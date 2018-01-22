Андрейченко призвал МПА СНГ не ограничиваться ролью площадки для диалога

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с временно исполняющим должность генерального секретаря - руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергеем Антуфьевым призвал МПА СНГ не ограничиваться ролью площадки для диалога, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко напомнил, что в октябре 2017 года в Сочи состоялся Совет глав государств СНГ, где обсуждалась в том числе модернизация работы МПА СНГ, ее адаптация к новым условиям. Ряд критических замечаний высказал и Президент Александр Лукашенко. "Главное то, что МПА СНГ должна быть не только площадкой для диалога, дискуссий. Она также должна принимать конкретные решения, которые направлены на улучшение жизни наших людей", - считает спикер.

Он назвал три первостепенных, на его взгляд, направления деятельности МПА СНГ. Это развитие модельного законодательства, мониторинг избирательных кампаний и участие в международных мероприятиях.

Касаясь модельного законодательства, председатель Палаты представителей отметил, что в этой сфере проделана большая работа. Но спикер считает, что всем заинтересованным необходимо проанализировать, как нормы модельного законодательства имплементируются в национальное право, насколько они востребованы и применяются. "Межпарламентской ассамблее сейчас важно посмотреть направления работы на перспективу с учетом развития цифровых, информационных технологий, энергетики, инвестиций. То есть всего того, что сегодня необходимо странам СНГ", - полагает Владимир Андрейченко.

Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников СНГ, по мнению спикера, мог бы проявлять больше активности в плане анализа национальных законодательств, особенно избирательного. Таким образом этот институт мог бы играть такую же роль, как Венецианская комиссия, БДИПЧ ОБСЕ, сказал Владимир Андрейченко.

Международное сотрудничество в СНГ организовано на достаточно высоком уровне. В этом направлении, по словам спикера, необходимо и далее повышать согласованность действий, "чтобы мы отстаивали интересы всех наших государств и каждого по отдельности".

В свою очередь Сергей Антуфьев отметил, что критика, озвученная в Сочи белорусским лидером, свидетельствовала о его заинтересованности в работе МПА СНГ. Так, Александр Лукашенко предложил ей заниматься контролем того, как выполняются решения Совета глав государств, Совета глав правительств. В МПА СНГ считают это эффективным методом актуализации своей работы, подчеркнул Сергей Антуфьев.

Во время встречи обсуждались перспективы ассамблеи. МПА СНГ планируют, например, активнее привлекать к разработке модельных законов специалистов стран Содружества. В этом, по мнению Сергея Антуфьева, состоит резерв ассамблеи, задействовав который, можно будет повысить эффективность модельного законодательства.-0-