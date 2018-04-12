Андрейченко: проблема с поставками белорусского продовольствия в Россию создается искусственно

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема с поставками белорусского продовольствия в Россию создается искусственно, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече в Санкт-Петербурге с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Спикер подчеркнул, что для белорусских парламентариев по-прежнему актуальна тема сближения законодательств двух стран в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования. В связи с этим он предложил изучить с парламентской точки зрения периодически возникающие проблемы с поставками белорусской животноводческой продукции в Россию. Как отметил председатель Палаты представителей, складывается впечатление, что эта проблема создается кем-то искусственно, чтобы замедлить интеграционные процессы между Беларусью и Россией.

В беседе с Вячеславом Володиным белорусский спикер уделил основное внимание вопросам подготовки пятьдесят четвертой сессии Парламентского собрания, которая пройдет 17-18 июня в Бресте. Председатель Палаты представителей отметил, что первые парламентские слушания по теме обеспечения равных прав граждан получили позитивный общественный отклик. В связи с этим он предложил на очередной сессии Парламентского собрания рассмотреть ход реализации принятых по их итогам рекомендаций. Кроме того, союзные парламентарии на очередной сессии планируют апробировать новую форму взаимодействия - "правительственный час".

По мнению Владимира Андрейченко, повестка дня сессии должна включать наиболее актуальные вопросы. "В их числе и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы при условии, что соответствующий документ будет утвержден Высшим государственным советом", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, белорусская парламентская делегация 12-13 апреля участвует в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге. Сегодня состоялись заседания Совета МПА СНГ, Совета ПА ОДКБ, объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

На заседании Совета МПА СНГ рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности Межпарламентской ассамблеи и секретариата Совета МПА СНГ, подведены итоги работы ассамблеи в 2017 году и обсуждены планы работы на предстоящий период. На заседании Совета ПА ОДКБ обсуждены итоги минской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка в зоне ответственности организации и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности на современном этапе.

Члены совета заслушали информацию о приоритетах председательства Казахстана в ОДКБ в 2018 году, о работе по имплементации норм модельных законов и рекомендаций в национальные законодательства стран ОДКБ, принятых ПА ОДКБ в 2014-2016 годах, и планах по дальнейшему сближению и гармонизации законодательств государств, входящих в организацию. Кроме того, обсуждены основные результаты и перспективы взаимодействия парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ.-0-