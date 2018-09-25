Михаил Бабич: я готов делать все, чтобы отношения между Беларусью и Россией были по-настоящему братскими

25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам, что готов делать все, чтобы отношения между двумя странами были по-настоящему братскими, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз", - сказал Михаил Бабич.
Он подчеркнул, что сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран.
Посол обратил внимание, что с началом его дипломатической миссии не открывается новый этап в отношениях между Беларусью и Россией - это продолжение той совместной работы, которая велась на протяжении долгих лет. "Сейчас стоят новые вызовы перед миром, перед экономикой наших государств и есть новые задачи, связанные с этим. Поэтому произошла плановая ротация. Ту работу, которая была проведена раньше, мы оцениваем положительно. Но, естественно, необходимы новации, динамика с учетом тех решений, которые приняты в том числе и в Сочи", - заявил он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.45 BYN
|2.457 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.083 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.155 BYN
|3.17 BYN