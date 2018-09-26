Бабич: углубление интеграции с Беларусью - приоритетная задача России

26 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Углубление интеграции с Беларусью - приоритетная задача России. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич, который с рабочей поездкой посещает Могилев, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что он высоко оценивает уровень интеграции в российско-белорусских отношениях. "Безусловно, не бывает без шероховатостей. Но важно то, что мы находим каждый раз выход и каждый раз прибавляем в уровне интеграции, - подчеркнул Михаил Бабич. - Президентом России поставлена задача делать все для того, чтобы уровень интеграции не просто развивался, но был нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, промышленных предприятий, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, с инновационным потенциалом".

По словам Михаила Бабича, сейчас активно идет выработка таких совместных планов и в разрезе отраслей, и в разрезе отдельных предприятий, которые имеют стратегическое значение для развития сотрудничества.-0-