22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Банк развития Беларуси уже работает с тремя контрактами по поставке белорусской продукции в Грузию. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас.

В Тбилиси в присутствии глав государств был подписан меморандум о сотрудничестве между Банком развития и грузинским Партнерским фондом. "Когда мы приходим с поддержкой экспорта в новые для нас страны, нам очень важно найти местного локального партнера, которому мы будем предоставлять ресурсы для того, чтобы он дальше кредитовал покупателей нашей продукции. Благодаря посольству мы вышли на Партнерский фонд Грузии. Это организация со 100-процентным участием государства в капитале. Очень похожа на нашу - Банк развития. Она также финансирует крупные проекты и готова выступать партнером Банка развития при кредитовании белорусского экспорта в Грузию", - рассказал Сергей Румас.

По его словам, Партнерский фонд также практикует выдачу гарантий (поручительства) за грузинских субъектов хозяйствования. "Такая схема нас тоже устроит. Тогда мы можем либо предоставить технику в лизинг, либо прокредитовать покупателя нашей продукции под гарантии Партнерского фона. Сегодня мы подписали первый документ - меморандум о сотрудничестве", - отметил руководитель банка.

Он сообщил, что три контракта уже находятся в работе: "Мы думаем над тем, как структурировать сделки. Первое - это 25-30 комбайнов, которые Грузия хочет купить уже к уборочному сезону 2018 года, второй крупный контракт - пожарные машины на базе МАЗа, и третий контракт - это переоснащение лифтового оборудования в жилом фонде Грузии".

Что касается объема средств, Сергей Румас отметил, что у Партнерского фонда хорошие рейтинги и финансовое состояние. "Мы установим лимит, который позволит реализовать не только эти три контракта, которые сегодня в работе, но и другие", - сказал он.-0-