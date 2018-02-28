28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" будет создавать депутатские группы в местных Советах. Об этом сегодня сообщил председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько на заседании президиума Республиканского совета организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Создание таких групп станет важным подспорьем в ежедневной деятельности депутатов. "Основная цель - оказание организационными структурами "Белой Руси" помощи депутатам в осуществлении ими своих полномочий", - сказал Геннадий Давыдько. Опыт такой работы уже имеется - в Палате представителей.

Группы будут объединять депутатов для подготовки, принятия и разъяснения решений, которые принимают местные Советы. Таким образом, члены "Белой Руси", которые стали обладателями депутатских мандатов, и актив общественного объединения смогут консолидировать усилия, решая проблемы региона.

Геннадий Давыдько подчеркнул, что "Белая Русь" служит опорой для своих представителей, вошедших в состав местных Советов. "Белая Русь" - это товарищество, общность. Членство в организации, которая призвана оказывать им колоссальную поддержку, усиливает депутатов", - добавил председатель общественного объединения.

Депутатами местных Советов 28-го созыва стали более 6,5 тыс. членов "Белой Руси", или 36% от общего числа. По сравнению с предыдущим созывом их количество выросло на 9%.

На заседании президиума подводились предварительные итоги участия "Белой Руси" в местной избирательной кампании. Отмечалось, что общественное объединение принимало участие во всех ее этапах, начиная от сбора подписей и пикетов и заканчивая наблюдением за ходом голосования. Кроме того, проводилось большое количество акций, призывающих людей прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Большая работа проводилась с молодыми избирателями.-0-