Беларусь и Афганистан обсуждают выполнение договоренностей по развитию сотрудничества

12 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Выполнение договоренностей по развитию сотрудничества Беларуси и Афганистана обсуждается сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси знают и высоко ценят ваш конструктивный подход к развитию сотрудничества между Беларусью и Афганистаном, а также личное внимание к реализации наших совместных проектов. Ваш визит в Беларусь в августе прошлого года был основой для развития сотрудничества между нашими странам, и я рад сегодняшней возможности обсудить, как продвигается выполнение ранее достигнутых договоренностей", - отметил Сергей Румас.

Абдулла Абдулла в свою очередь подчеркнул, что Афганистан традиционно поддерживает дружеские отношения с Беларусью. "У нас есть очень хорошие воспоминания о Беларуси", - добавил он.

Товарооборот Беларуси и Афганистана в январе-июле 2018 года составил $21,7 млн (по итогам 2017 года товарооборот составил $29,6 млн). Белорусский экспорт за семь месяцев вырос на 48,2% до $21,5 млн, его основу составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности для автомобилей и тракторов.

Встреча проходит на полях заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь принимает участие в нем в статусе наблюдателя при ШОС.-0-