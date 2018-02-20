20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Алжир намерены разработать дорожную карту сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам по итогам встречи с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей поблагодарил своего алжирского коллегу за то, что тот нашел время в своем плотном графике и прибыл с визитом в Беларусь. Примечательно, что это первый визит главы МИД Алжира, отметил он.

"Мы придаем сотрудничеству с Алжиром большое значение", - заявил министр. По его словам, Беларусь и Алжир связывают давние дружественные связи, которые начались задолго до установления дипломатических отношений между двумя государствами, они уходят своими корнями еще во времена СССР, когда белорусские специалисты работали в Алжире, а алжирские студенты учились в белорусских университетах.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что сегодня состоялись очень плодотворные переговоры с алжирским коллегой. В частности, были обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-алжирского сотрудничества в различных областях: от политического взаимодействия до сотрудничества в образовательной сфере.

Владимир Макей обратил внимание на тот факт, что намечены конкретные шаги для более тесного взаимодействия Беларуси и Алжира.

Важной темой переговоров также стали вопросы белорусско-алжирского сотрудничества в рамках международных организаций. В частности, стороны констатировали общность подходов в международной повестке дня.

Сегодня подписаны первые межправительственные соглашения - о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Министр убежден, что эти документы позволят существенно укрепить двусторонние связи.-0-