Беларусь и Австрия намерены укреплять взаимодействие

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина и советник по европейским и международным делам федерального президента Австрии Беттина Кирнбауэр на встрече подтвердили готовность к укреплению белорусско-австрийского взаимодействия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, перспективы развития отношений Беларуси и Европейского союза, в том числе с учетом председательства Австрии в ЕС во второй половине 2018 года.
"Подтверждена готовность к дальнейшей активизации диалога и укреплению конструктивного белорусско-австрийского взаимодействия в различных областях", - отметили в МИД.-0-
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