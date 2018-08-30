Беларусь и Бангладеш наметили шаги по реализации ключевых экономических проектов

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Бангладеш 30 августа состоялся в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, бангладешскую - заместитель министра иностранных дел Камрул Ахсан. Во время переговоров обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, актуальное состояние и перспективы развития белорусско-бангладешского сотрудничества, в том числе обмен визитами на высоком уровне и расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая экспорт в Бангладеш продукции белорусского машиностроения и образовательных услуг, расширению гуманитарных связей. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках ООН.

Глава бангладешской делегации Камрул Ахсан был принят министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Стороны высказались за существенную активизацию всего спектра двусторонних отношений, укрепление их институциональных механизмов. Владимир Макей и Камрул Ахсан также выразили удовлетворение существующим уровнем взаимодействия Беларуси и Бангладеш на многосторонних площадках, включая ООН. Они рассмотрели ход реализации ключевых совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах, наметив ряд первоочередных шагов по их реализации.-0-

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