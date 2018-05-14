Беларусь и Бельгия рассмотрели перспективы сотрудничества в области достижения ЦУР

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Бельгия рассмотрели перспективы сотрудничества в области достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бельгии в России и в Беларуси по совместительству Жаном-Артуром Режибо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи обсуждалось нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Бельгии в области многосторонней дипломатии, прежде всего в ООН, в том числе по вопросам укрепления международного мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития, борьбы с торговлей людьми, поощрения прав человека.

Стороны отметили целесообразность углубления двустороннего сотрудничества по приоритетным для обеих стран направлениям международной повестки дня.-0-