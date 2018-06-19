19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Бразилия намерены расширять договорно-правовую базу. Этот вопрос обсуждался во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с министром юстиции Бразилии Торквато Жардином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече затрагивались и другие актуальные темы сотрудничества. Белорусская сторона выразила надежду на дальнейшее взаимодействие для установления более тесного диалога между двумя странами на всех уровнях.

Визит министра юстиции Бразилии - первый визит такого уровня в истории двусторонних отношений, отметили в пресс-службе.-0-