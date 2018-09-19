Беларусь и Буркина-Фасо готовят межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Буркина-Фасо готовят к подписанию межправительственное рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Вопросы подготовки данного документа обсудил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Буркина-Фасо в Беларуси по совместительству Антуаном Сомда. Собеседники рассмотрели также ход подготовки других двусторонних соглашений о взаимодействии в областях сельского хозяйства, науки и технологий, образования.

Стороны рассмотрели возможный график двусторонних контактов на высоком уровне и перспективы налаживания более тесного взаимодействия между министерствами иностранных дел. Особое внимание было уделено возобновлению проработки поставок в Буркина-Фасо белорусской сельскохозяйственной техники и содействию более активным прямым контактам между деловыми кругами двух стран.

Заместитель министра и посол также обменялись информацией о возможностях развития двустороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.-0-