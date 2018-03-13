Беларусь и Чехия намерены активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств

Во время встречи. Фото МИД Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-чешские межмидовские консультации прошли в Праге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, чешскую - заместитель министра иностранных дел Якуб Дюрр.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и согласовали дальнейшие практические шаги по их развитию, обсудили состояние и перспективы белорусско-чешских отношений в политической, торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках международных организаций.

В центре внимания были и вопросы гуманитарного сотрудничества, ситуация в регионе.

Наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня поднимались также на встрече главы белорусской делегации с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким.-0-