Беларусь и Чехия намерены активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-чешские межмидовские консультации прошли в Праге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, чешскую - заместитель министра иностранных дел Якуб Дюрр.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и согласовали дальнейшие практические шаги по их развитию, обсудили состояние и перспективы белорусско-чешских отношений в политической, торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках международных организаций.
В центре внимания были и вопросы гуманитарного сотрудничества, ситуация в регионе.
Наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня поднимались также на встрече главы белорусской делегации с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким.-0-
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