Беларусь и Чехия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога

2 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко сегодня провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Беларуси Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждены актуальное состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-чешских отношений, отмечен рост торгового оборота между странами. Заместитель министра поблагодарил Милана Экерта за вклад в развитие белорусско-чешского сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.-0-