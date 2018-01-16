16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет заинтересованы в активизации контактов между парламентами. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в России и Беларуси (по совместительству) Ихабом Ахмедом Талаатом Насром, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул важное значение межпарламентских контактов в развитии двусторонних отношений. "Мы заинтересованы и должны сделать все необходимое, чтобы активизировать контакты между парламентами двух стран", - сказал председатель Палаты представителей.

Спикер предложил организовать взаимные визиты, в том числе на уровне руководителей парламентов. Владимир Андрейченко выразил убежденность, что в скором времени стороны могли бы подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Он также выступил за продолжение активного взаимодействия на международных парламентских площадках. "Это будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействию в культуре, образовании и туризме", - уверен Владимир Андрейченко.

Парламентарии будут делать все возможное для того, чтобы выходить на конкретные проекты в различных сферах, добавил спикер.

Он отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси и Египта на международных площадках, где страны постоянно оказывают друг другу поддержку. Например, в ООН белорусская сторона несколько раз выступала соавтором египетских резолюций.

Беларусь последовательно расширяет политические, торгово-экономические, культурные контакты, в том числе на Африканском континенте. "Рассматриваем Египет как важнейшего партнера, заинтересованы в развитии наших дружественных отношений", - резюмировал Владимир Андрейченко. Он напомнил, что на это был направлен официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет в январе 2017 года, когда был подписан ряд важных документов.

В свою очередь посол обратил внимание, что визит белорусского лидера придал значительный импульс двусторонним отношениям. Посол подчеркнул, что их "можно охарактеризовать как очень тесные". У стран много направлений для того, чтобы их продвигать, и дипломат намерен внести в это свой вклад.-0-