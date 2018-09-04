4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор могут взаимно закрыть свои посольства. О соответствующих планах сторон в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.
"Президенту было доложено о том, что у нас нет особых подвижек с Эквадором. И Эквадор буквально 21 августа принял решение о закрытии 10 или 12 загранучреждений в различных странах. В том числе и в Беларуси. Мы тоже анализировали эту ситуацию и приходим к выводу, что с учетом уровня наших отношений, той экономической ситуации, которая складывается в Эквадоре, у нас нет особых перспектив в плане развития экспорта в эту страну", - сказал министр.
По его словам, Президент Беларуси поручил проанализировать ситуацию и внести конкретное предложение по закрытию посольства в Эквадоре и возможному перемещению этого посольства в иную, более перспективную с точки зрения развития сотрудничества страну. "Такие страны у нас на Латиноамериканском континенте есть", - сказал Владимир Макей.
Он также рассказал, что за последние 5-6 лет Беларусь открыла около 8 новых загранучреждений на уровне посольств и 2 генконсульства. "Сегодня это уже 68 загранучреждений в 57 странах. Решения по открытию загранучреждений принимаются исходя из тщательного анализа перспектив развития сотрудничества с той или иной страной", - рассказал министр.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.431 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.073 BYN
|3.089 BYN