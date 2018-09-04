4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Эквадор могут взаимно закрыть свои посольства. О соответствующих планах сторон в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Президенту было доложено о том, что у нас нет особых подвижек с Эквадором. И Эквадор буквально 21 августа принял решение о закрытии 10 или 12 загранучреждений в различных странах. В том числе и в Беларуси. Мы тоже анализировали эту ситуацию и приходим к выводу, что с учетом уровня наших отношений, той экономической ситуации, которая складывается в Эквадоре, у нас нет особых перспектив в плане развития экспорта в эту страну", - сказал министр.

По его словам, Президент Беларуси поручил проанализировать ситуацию и внести конкретное предложение по закрытию посольства в Эквадоре и возможному перемещению этого посольства в иную, более перспективную с точки зрения развития сотрудничества страну. "Такие страны у нас на Латиноамериканском континенте есть", - сказал Владимир Макей.

Он также рассказал, что за последние 5-6 лет Беларусь открыла около 8 новых загранучреждений на уровне посольств и 2 генконсульства. "Сегодня это уже 68 загранучреждений в 57 странах. Решения по открытию загранучреждений принимаются исходя из тщательного анализа перспектив развития сотрудничества с той или иной страной", - рассказал министр.-0-