Беларусь и ЕС проведут 17 июля в Минске пятый раунд диалога по правам человека

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и Республика Беларусь проведут в Минске 17 июля пятый раунд двустороннего диалога по правам человека. Об этом БЕЛТА сообщили в представительстве ЕС в Беларуси.
Делегацию ЕС будет возглавлять Дирк Шубель, руководитель отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий. Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. В составе делегации будут представители белорусского министерства иностранных дел и других профильных министерств. Представители организаций гражданского общества и негосударственных организаций Беларуси также примут участие в обсуждениях.
Стороны рассмотрят широкий спектр вопросов, связанных с правами человека и демократией как в Беларуси, так и в ЕС, и обсудят сотрудничество в продвижении прав человека на международных площадках, в том числе с помощью механизмов ООН.-0-
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