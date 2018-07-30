Беларусь и ЕС проведут в сентябре переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз проведут в сентябре пятый раунд переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом говорится на сайте представительства ЕС в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"С учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, Европейская комиссия предложила участникам переговоров на этот раз встретиться в Брюсселе в сентябре 2018 года. Комиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее", - отмечается в сообщении.

Как заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, Европейский союз твердо привержен укреплению своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом. "Упрощение визового режима будет активно содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только создавать личные связи, но и укреплять взаимодействие между компаниями на благо наших экономик. Я хотел бы поблагодарить власти Беларуси за участие в переговорах по обоим соглашениям. Это сотрудничество осуществляется в интересах обеих сторон и, самое главное, в интересах наших граждан", - подчеркнул он.

Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча прошла в июне 2017 года в Минске. Когда соглашения будут заключены, они позволят упростить и удешевить процедуры выдачи Европейским союзом краткосрочных виз белорусским гражданам, а также позволят Беларуси лучше обеспечивать реадмиссию своих граждан, не имеющих права находиться на территории ЕС.-0-