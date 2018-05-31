Беларусь и ЕС выступают за сохранение плана по укреплению региональной и глобальной безопасности

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз (ЕС) выступают за сохранение плана по укреплению региональной и глобальной безопасности и стабильности. Об этом сегодня шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с руководителями дипломатических миссий стран - членов Европейского союза в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во встрече в Минске приняли участие чрезвычайные и полномочные послы Великобритании Фионна Гибб и Германии Петер Деттмар, временный поверенный в делах ЕC в Беларуси Джим Казенс и первый советник посольства Франции Эльза Пиньоль.

Европейские дипломаты представили информацию о позиции ЕС по ситуации, которая сложилась вокруг осуществления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Собеседники выразили общую озабоченность решением администрации Соединенных Штатов Америки выйти из соглашения, восстановить и ввести еще более жесткий санкционный режим в отношении Ирана.

Участники встречи отметили совпадение позиций Беларуси и Европейского союза в оценке важности сохранения совместного всеобъемлющего плана действий как важного инструмента укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.-0-