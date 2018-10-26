Беларусь и Франция подписали межправсоглашение о международных автомобильных перевозках

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Министерстве иностранных дел состоялось подписание межправительственного соглашения между Беларусью и Францией о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписали заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Представитель Франции отметил значимость подписанного соглашения для развития двусторонних отношений в целом и в сфере транспорта в частности.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина, заключенное соглашение юридически закрепляет существующие договоренности между Беларусью и Францией в сфере международных автомобильных перевозок. "Это базовое соглашение в области организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении как пассажиров, так и грузов. Проект соглашения был согласован еще 1990-е годы. Белорусской и французской стороной выполнялись все обязательства, но сам документ не был подписан. Мы и сейчас обмениваемся разрешениями на данный вид перевозок. А соглашением вводим в правовое поле наши взаимоотношения, юридически их закрепляем", - сказал он.-0-