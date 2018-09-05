Беларусь и Германия намерены наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время визита 4-6 сентября в Федеративную Республику Германия обсуждает вопросы активизации контактов в различных сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
На встрече 4 сентября с начальником управления внешней политики, политики безопасности и глобальных вопросов ведомства Федерального канцлера ФРГ Йоахимом Бертеле стороны рассмотрели состояние и перспективы белорусско-германского и белорусско-европейского сотрудничества, а также региональную ситуацию.
Вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии были предметно обсуждены на переговорах с заместителем исполнительного директора Германского союза промышленно-торговых палат Фолькером Трайером.
С руководителем берлинского бюро фонда им. Кёрбера Норой Мюллер состоялся обмен мнениями по темам международной и региональной повестки дня, а также возможным направлениям взаимодействия с фондом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.117 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.094 BYN
|3.1 BYN