Беларусь и Германия намерены наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко во время визита 4-6 сентября в Федеративную Республику Германия обсуждает вопросы активизации контактов в различных сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече 4 сентября с начальником управления внешней политики, политики безопасности и глобальных вопросов ведомства Федерального канцлера ФРГ Йоахимом Бертеле стороны рассмотрели состояние и перспективы белорусско-германского и белорусско-европейского сотрудничества, а также региональную ситуацию.

Вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии были предметно обсуждены на переговорах с заместителем исполнительного директора Германского союза промышленно-торговых палат Фолькером Трайером.

С руководителем берлинского бюро фонда им. Кёрбера Норой Мюллер состоялся обмен мнениями по темам международной и региональной повестки дня, а также возможным направлениям взаимодействия с фондом.-0-